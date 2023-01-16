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16:52 (мск), источник: ТАСС

Международная ассоциация бокса разрешила спортсменам выступать с бородой

Борода не должна быть длиннее 10 см и закрывать шею.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 16 января. Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила спортсменам выступать на соревнованиях с бородой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.

«Боксерам разрешено иметь бороду и усы во время соревнований. При этом борода не должна быть длиннее 10 см и закрывать шею», — говорится в заявлении.

Раньше спортсменам было запрещено выходить на ринг с бородой.

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