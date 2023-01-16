Международная ассоциация бокса разрешила спортсменам выступать с бородой
Борода не должна быть длиннее 10 см и закрывать шею.
Борода не должна быть длиннее 10 см и закрывать шею.
ТАСС, 16 января. Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила спортсменам выступать на соревнованиях с бородой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.
«Боксерам разрешено иметь бороду и усы во время соревнований. При этом борода не должна быть длиннее 10 см и закрывать шею», — говорится в заявлении.
Раньше спортсменам было запрещено выходить на ринг с бородой.