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12:34 (мск), источник: Sport24

Дмитрий Бивол назвал имя лучшего боксера России

Непобежденный российский боксер, чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол назвал имя лучшего отечественного боксера в истории.

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Источник: AP 2022

«Я, наверное, скажу, что Костя Цзю. У него, действительно, столько поясов! Он был единственным в России абсолютным чемпионом мира», — приводит слова Бивола Mma.metaratings.ru.

Костя Цзю провел 33 боя в профессиональном боксе и одержал 31 победу. Он являлся абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

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