Дмитрий Бивол назвал имя лучшего боксера России
Непобежденный российский боксер, чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол назвал имя лучшего отечественного боксера в истории.
Непобежденный российский боксер, чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол назвал имя лучшего отечественного боксера в истории.
«Я, наверное, скажу, что Костя Цзю. У него, действительно, столько поясов! Он был единственным в России абсолютным чемпионом мира», — приводит слова Бивола Mma.metaratings.ru.
Костя Цзю провел 33 боя в профессиональном боксе и одержал 31 победу. Он являлся абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.