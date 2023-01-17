Жанкош Тураров начал подготовку к титульному бою

Тураров опубликовал фотографию с другим казахстанским боксером Али Ахмедовым (19−1, 14 КО) и тренером Сагатбеком Мусахановым. «Начались первые тренировки в 2023 году. Впереди много новостей», — написал боксер.

Отмечается, что Тураров 18 марта выйдет на ринг в Казахстане. Он оспорит титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе по версии IBO с мексиканцем Алехандро Менесесом (15−6, 9 КО).