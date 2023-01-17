Жанкош Тураров начал подготовку к титульному бою
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров (26−0, 19 КО) объявил о начале подготовки к титульному бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров (26−0, 19 КО) объявил о начале подготовки к титульному бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тураров опубликовал фотографию с другим казахстанским боксером Али Ахмедовым (19−1, 14 КО) и тренером Сагатбеком Мусахановым. «Начались первые тренировки в 2023 году. Впереди много новостей», — написал боксер.
Отмечается, что Тураров 18 марта выйдет на ринг в Казахстане. Он оспорит титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе по версии IBO с мексиканцем Алехандро Менесесом (15−6, 9 КО).
В предыдущем поединке, который состоялся в декабре в Алматы, казахстанец в седьмом раунде нокаутировал венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11−6−1, 7 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем дивизионе.