Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Сочи
32
Хоккей. НХЛ
19.01
Оттава
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
19.01
Айлендерс
Бостон
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Металлург
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.01
Калгари
Колорадо
Хоккей. НХЛ
19.01
Ванкувер
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
19.01
Сан-Хосе
Даллас
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
41
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
31
Все события
Фоторепортажи
27Король умер: не стало великого Пеле
10Главные зимние трансферы в Европе
17 января, источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал десять медалей до старта ЧА-2023 по боксу

Сборная Казахстана обеспечила себе как минимум десять медалей на чемпионате Азии по боксу до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Это стало возможным благодаря тому, что некоторые представители Казахстана начнут выступление на континентальном первенстве со стадии полуфинала.

У мужчин это: Серик Абзал (67 килограммов), Ерхат Бекзат (92) и Аманат Сабыргали (свыше 92). Из состава женской команды с полуфиналов стартуют Анель Сакыш (54), Шахназ Исаева (60), Назерке Серик (63), Акнар Ищанова (66), Жасмин Кизатова (70), Дана Дидай (75) и Гульсая Ержан (81).

Таким образом, перечисленные представители сборной обеспечили себе как минимум бронзовые награды чемпионата Азии, который стартовал 16 января и продлится до 27-го.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь