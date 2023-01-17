Казахстан завоевал десять медалей до старта ЧА-2023 по боксу
Сборная Казахстана обеспечила себе как минимум десять медалей на чемпионате Азии по боксу до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана обеспечила себе как минимум десять медалей на чемпионате Азии по боксу до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это стало возможным благодаря тому, что некоторые представители Казахстана начнут выступление на континентальном первенстве со стадии полуфинала.
У мужчин это: Серик Абзал (67 килограммов), Ерхат Бекзат (92) и Аманат Сабыргали (свыше 92). Из состава женской команды с полуфиналов стартуют Анель Сакыш (54), Шахназ Исаева (60), Назерке Серик (63), Акнар Ищанова (66), Жасмин Кизатова (70), Дана Дидай (75) и Гульсая Ержан (81).
Таким образом, перечисленные представители сборной обеспечили себе как минимум бронзовые награды чемпионата Азии, который стартовал 16 января и продлится до 27-го.