Казахстан завоевал десять медалей до старта ЧА-2023 по боксу

Казахстан завоевал десять медалей до старта ЧА-2023 по боксу

Сборная Казахстана обеспечила себе как минимум десять медалей на чемпионате Азии по боксу до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.