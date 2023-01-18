Экс-чемпион мира предрек трудности Головкину в бою с Юбенком-младшим

Ранее стало известно, что Головкин не прочь провести бой с Юбенком-младшим.

"Бой со Смитом может сложиться в любую сторону, и я пока не решил, кто, на мой взгляд, победит. Любой из них может выиграть. Но если Юбенк одолеет Смита, то ему нужно смотреть в сторону чемпионского титула в среднем весе.

Сейчас Геннадию Головкину больше 40 лет, и я знаю, каково это — быть старше 40.

Ты замедляешься, теряешь скорость. Твои рефлексы и лучшие годы остаются в прошлом. Так что Юбенк наверняка может его победить.

Люди скажут: «Это смешно, он не может побить Головкина». Геннадий не тот, каким был в 35 лет. Поэтому его однозначно можно победить. Мы видели это", — сказал Фроч.

Поединок Юбенка со Смитом состоится 21 января в Манчестере.

Ранее появилась информация, что Головкин обязан защитить свои титулы в бою с бразильцем Эскивой Фалькао и кубинцем Эрисланди Ларой. Также разделить ринг с GGG хотели бы мексиканец Хайме Мунгия и австралиец Майкл Зерафа.