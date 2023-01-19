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18:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Усик оскорбил Фьюри в ответ на вызов на чемпионский бой

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик принял вызов на поединок от британца Тайсона Фьюри.

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Источник: Соцсети украинца

Ранее Фьюри обратился к украинцу в своих социальных сетях: «Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой. Беги, кролик, беги. Ты знаешь, кто я. Цыганский король. Король может быть только один».

«Кролик идет за тобой, пузо», — написал в ответ Усик.

Помимо этого спортсмен опубликовал фото, на котором он колет дрова, на одном из поленьев украинец отметил соперника.

Поединок Усика и Фьюри планируется провести весной.

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