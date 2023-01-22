Жанибек Алимханулы назвал амбициозные цели
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО) обозначил главные цели, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он пожелал стать самым популярным боксером в мире.
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО) обозначил главные цели, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он пожелал стать самым популярным боксером в мире.
«Вы все знаете мою цель. Я хочу стать очень популярным боксером в мире. Если ты не побеждаешь знаменитого боксера, то ты не становишься знаменитым. Поэтому я хочу драться с известными боксерами. Для меня просто быть чемпионом недостаточно», — написал Алимханулы в своем Twitter.
Напомним, в ноябре казахстанец успешно провел первую защиту титула в поединке с британцем Дензелом Бентли (17−2−1, 14 КО). Жанибек победил судейским решением (116−112 дважды, 118−110).