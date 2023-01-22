Жанибек Алимханулы назвал амбициозные цели

«Вы все знаете мою цель. Я хочу стать очень популярным боксером в мире. Если ты не побеждаешь знаменитого боксера, то ты не становишься знаменитым. Поэтому я хочу драться с известными боксерами. Для меня просто быть чемпионом недостаточно», — написал Алимханулы в своем Twitter.