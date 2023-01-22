Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Миннесота
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Джерси
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Виннипег
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Баффало
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Анахайм
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Чикаго
Футбол. Зарубежный
24.01
Лацио
Милан
40
Футбол. Зарубежный
24.01
Бавария
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
24.01
Герта
Вольфсбург
05
Футбол. Зарубежный
24.01
Хоффенхайм
Штутгарт
22
Футбол. Зарубежный
24.01
Шальке-04
РБ Лейпциг
16
Хоккей. КХЛ
24.01
Спартак
Динамо Мн
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
24.01
Локомотив
Витязь
31
Все события
Фоторепортажи
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
27Король умер: не стало великого Пеле
22 января, источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы назвал амбициозные цели

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО) обозначил главные цели, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он пожелал стать самым популярным боксером в мире.

Наверх
Источник: twitter.com/qazaqstyle

«Вы все знаете мою цель. Я хочу стать очень популярным боксером в мире. Если ты не побеждаешь знаменитого боксера, то ты не становишься знаменитым. Поэтому я хочу драться с известными боксерами. Для меня просто быть чемпионом недостаточно», — написал Алимханулы в своем Twitter.

Напомним, в ноябре казахстанец успешно провел первую защиту титула в поединке с британцем Дензелом Бентли (17−2−1, 14 КО). Жанибек победил судейским решением (116−112 дважды, 118−110).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь