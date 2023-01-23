Казахстанский супертяж проиграл узбекскому боксеру и принес сборной последнюю бронзу ЧА

В полуфинальном бою весовой категории свыше 92 килограммов он встречался с представителем сборной Узбекистана Джахонгиром Зокировым и уступил единогласным решением судей.
Сабыргали стал последним участником полуфинала в сборной Казахстана. Он завоевал бронзу, которая стала для команды пятой.
Ранее в боях ½ уступили Ерхат Бекзат (92 килограмма), Ерасыл Жакпеков (80), Талгат Сырымбетов (60) и Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5).
В финал же вышли Махмуд Сабырхан (57), Нурсултан Алтынбек (54), Санжар Ташкенбай (48), Абзал Серик (67), Сабыржан Аккалыков (71) и Диас Молжигитов (75).