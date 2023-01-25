Майка Тайсона обвинили в изнасиловании, сообщают СМИ

Женщина, подавшая иск на 5 миллионов долларов, утверждает, что Тайсон изнасиловал ее в лимузине, и она получила «физические, психологические и эмоциональные травмы». Они познакомились в Олбани, штат Нью-Йорк.

«Я несколько раз говорила ему “нет” и просила прекратить, но он продолжал наседать на меня. Затем он стянул с меня брюки и жестоко изнасиловал», — рассказала женщина, чье имя не уточняется.

В заявлении, поданном под присягой, не указана дата нападения, но сказано, что это произошло в начале 1990-х. Примерно в то же время, когда участница конкурса красоты Дезире Вашингтон заявила, что боксер изнасиловал ее в Индианаполисе. В феврале 1992 года Тайсон был осужден за изнасилование Вашингтон и отсидел три года в тюрьме.