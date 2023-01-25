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12:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Майка Тайсона обвинили в изнасиловании, сообщают СМИ

Бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжелой весовой категории американцу Майку Тайсону предъявили иск по обвинению в изнасиловании, сообщает ABC.

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Источник: AP 2022

Женщина, подавшая иск на 5 миллионов долларов, утверждает, что Тайсон изнасиловал ее в лимузине, и она получила «физические, психологические и эмоциональные травмы». Они познакомились в Олбани, штат Нью-Йорк.

«Я несколько раз говорила ему “нет” и просила прекратить, но он продолжал наседать на меня. Затем он стянул с меня брюки и жестоко изнасиловал», — рассказала женщина, чье имя не уточняется.

В заявлении, поданном под присягой, не указана дата нападения, но сказано, что это произошло в начале 1990-х. Примерно в то же время, когда участница конкурса красоты Дезире Вашингтон заявила, что боксер изнасиловал ее в Индианаполисе. В феврале 1992 года Тайсон был осужден за изнасилование Вашингтон и отсидел три года в тюрьме.

Сейчас Тайсону 56 лет. За свою карьеру он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя признаны несостоявшимися. Свой заключительный поединок на профессиональном ринге Тайсон провел 11 июня 2005 года — тогда он уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду.

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