Ярд остановлен. Теоретический Бивол для Бетербиева

Каждый раз перед боем Артура Бетербиева в соцсетях показывают кадры его боев с Усиком. Посмотрев на это и на статистику профессиональных боев Артура — теперь это 19 побед, и все досрочно, — непонятно, почему Александр Усик главная звезда в боксе в тяжелом весе. И как Бетербиев проиграл ему на Олимпиаде в Лондоне. Тот бой я смотрел с трибун и не увидел ничего сверхъестественного. Все максимально крутое и необычное в стиле Артура появилось позже. Тут дело даже не в том, что профессиональный бокс ему больше подходит… или жизнь в Канаде… или новые тренеры.

Как сказал Джон Скалли, один из ведущих людей в углу чемпиона, он никогда не видел до этого, чтобы боксер прогрессировал в 35 лет. Сейчас Бетербиеву 38. И он, несмотря на периодические травмы, откладывающие бои, не показывает каких-либо слабых мест, и это ставит многих в тупик. Как и его стиль общения.

Перед боем с Ярдом ему пришлось в основном общаться с британской прессой. Я прочитал много материалов, и везде местные журналисты высказывались по поводу неразговорчивости Бетербиева. Очень сложный персонаж он, по их мнению. Между тем сам Артур отвечал не односложно и отнюдь не бессмысленными формулировками:

«Зачем вы пытаетесь настроить меня против Ярда? Мы и так с ним уже будем биться».

Или когда спрашивали про Усика: «Давайте не будем говорить про него».

И дело не в том, что Артуру не нравится Усик (не знаю уж, как человек больше или как бывший и крайне принципиальный соперник, с которым последняя встреча на Олимпиаде в Лондоне сложилась нехорошо для Бетербиева). Но вот мало кто умеет так обозначить личные границы. Обычно ведь как — или вообще больше двух слов не могут сказать… «ринг покажет». Или посто вываливают в медиа все — все мнения, все глупые замечания, все хорошие и плохие шутки.

И Бетербиев в интервью такой же дисциплинированный, как в ринге. Может и про Усика, и про Кадырова так ответить, что непонятно будет, как эти ответы трактовать. Может ли такой боксер недооценивать Ярда, который довольно неплохо боксировал против Ковалева, проиграл в Британии Линдону Артуру и брал реванш разрушительным образом… Что нужно знать — до восьмого раунда Ярд вел по очкам на карточках двух судей из трех.

Как это вышло? Ну, Ярд действительно делал больше в раундах. Джеб, смещение, джеб, встречный удар — снова перемещение. Плотный ритм, много активной работы — но побочный эффект 6−7 раундов в таком ритме — ты устаешь. Может быть, и не физически, но, как и с предыдущими соперниками Бетербиева, постоянно ощущая себя в прицеле и работая, ты устаешь. Теряешь концентрацию. Энтони Ярд довольно толково уходил в сторону от правого кросса Артура все предыдущие раунды, но ноги его подвели, и в восьмом раунде он остался прямо перед соперником. А если ты стоишь перед Бетербиевым, то нет смысла думать о том, кто впереди на карточках судей.

Правый удар влетел в голову, как будто отрепетированный. Нокдаун. Добивание — несколько ударов, ни разу не торопливые, не избыточно агрессивные, просто правые в ту же точку. И если бы угол Ярда не вмешался, было бы еще одно лежащее поперек ринга тело. Уровень британца — не чемпионский титул. Не сейчас, когда поясами владеют Бивол и Бетербиев.

У Бетербиева есть следующий претендент — Каллум Смит. У Бивола где-то маячит реванш с Саулем Альваресом, у Артура — команда Top Rank, которые строят свои планы. И пока там Бивола нет. То же самое можно сказать и про Бивола. Эдди Хирн и его Matchroom boxing будут пытаться держать пояс и планировать что-то на будущее, но это не Артур. Это Джошуа Буатци, возможно, Ричард Болотникс, но хотим ли мы на это смотреть?

У DAZN плохо с маркетингом, мало подписчиков, при этом они переплачивают примерно за весь транслируемый контент. Думаю, скоро будет еще один транш на несколько миллиардов, чтобы спасти компанию — от Лео Блаватника. Хотя проще было бы сменить управляющего и поменять модель развития. И тут Бивол заложник системы. Для того чтобы организовать бой Бетербиев — Бивол, нужны большие деньги, и заплатить нужно выше рынка, выше цены на Бивола, которая и так, похоже, раздута. Кто захочет переплачивать за бой двух россиян (так себе история, факт) в не самом коммерческом весе? И… в конце концов, Артур Бетербиев приберет к рукам еще один пояс. Или потеряет все. Ну, а дальше? Бой не имеет явного коммерческого смысла, и доход промоутеров тоже непонятен. Как и в случае с большинством других крутых боев, все решает простая формула — если этот поединок так хорош, то кто-то за него захочет заплатить. А если нет — то лучше забыть и успокоиться. И помечтать о поединке, который пока даже не близок в теории.