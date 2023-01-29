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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Следующим соперником Артура Бетербиева станет британец Каллум Смит

Президент WBC Маурисио Сулейман назвал имя следующего соперника чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

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Источник: Reuters

«Каллум Смит является обязательным претендентом. Он будет следующим соперником Бетербиева», — цитирует Сулеймана ТАСС.

В ночь на 29 января в Лондоне Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе в поединке против британца Энтони Ярда.

На счету 32-летнего британца Смита 30 боев, 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение (от Сауля Альвареса в 2020 году).

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