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23:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Бивол объяснил отказ готовиться к боям в России

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), россиянин Дмитрий Бивол объяснил отказ готовиться к поединкам в России. Его слова приводит РБК.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен отметил, что проводит значительную часть времени в Калифорнии. «Легче найти спарринг-партнеров, ведь сюда [в Калифорнию] приезжают боксеры со всего мира, обмен опытом происходит всегда. Легче, нежели в Санкт-Петербурге, готовиться мне», — заявил он.

Бивол также рассказал об отличиях тренировок в России и в США. «Мне очень нравится погода, атмосфера в боксерских залах. В отличие от наших, там ребята приходят реально воевать», — добавил спортсмен.

13 января американский журнал The Ring признал Бивола боксером 2022 года. 32-летний Бивол стал вторым после Сергея Ковалева россиянином в истории, получившим эту награду.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии WBA. Всего в его активе 21 победа и ни одного поражения.

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