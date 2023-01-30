«Нокаутирует Артура за шесть раундов». Бетербиеву уже нашли соперника — лютого крушителя!

Прославленный Артур Бетербиев начал 2023 год с красивой победы над британцем Энтони Ярдом. Поединок сложился очень непросто: на момент остановки боя Бетербиев даже проигрывал на судейских карточках. Впрочем, мнение судей не имело никакого значения, ведь в восьмом раунде Артур опрокинул своего соперника, победив техническим нокаутом. Россиянин добыл свою 19-ю победу подряд и заслужил право на отдых. Однако WBC уже подыскала Бетербиеву нового соперника — его снова хотят свести в ринге с англичанином.

Президент WBC Маурисио Сулейман объявил, что следующим оппонентом Артура станет Каллум Смит. 32-летний британец заслуженно получил титульный шанс, победив в претендентском поединке Матьё Бодерлика. Хотя уроженец Ливерпуля совсем недавно перебрался в полутяжёлый дивизион: почти всю карьеру Смит провёл во втором среднем весе, где считался большой звездой, пока не повстречался с легендарным Саулем Альваресом. Британец проиграл Канело в одни ворота и решил сменить весовую категорию.

Габариты Смита отлично подходят для полутяжёлого веса: рост британца составляет 191 сантиметр, а его размах рук — почти два метра. Каллум не только габаритный, но и физически сильный спортсмен: в поединках он буквально «затаптывает» оппонентов, изматывая мощью. С ударом у Смита тоже полный порядок, хотя его нельзя назвать гениальным нокаутёром. Тем не менее 21 досрочная победа — весьма солидный показатель. Но хватит ли всего этого арсенала для победы над Бетербиевым?

Да, некоторые эксперты и бывшие боксёры твёрдо уверены, что Смит легко разобьёт Бетербиева. Особенно оптимистично настроены британцы, например, экс-чемпион мира Тони Беллью: «Стили делают бои. Сейчас на меня все набросятся, но Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов! Он слишком открытый, по нему очень легко попасть! Я говорил, что Бетербиев уязвим, и это будет видно, когда он подерётся с Каллумом», — написал Беллью на своей странице в социальной сети.



Если говорить честно, то Смит — вовсе не тот соперник, которого мы хотели бы видеть для Бетербиева. Весь мир ждёт объединительного боя Артура и Дмитрия Бивола: тогда один из наших боксёров смог бы стать абсолютным чемпионом мира. Но Бивол пока нацелен на громкий реванш с Канело. Поэтому Бетербиев, скорее всего, действительно встретится со Смитом. И, что бы там себе ни придумывали британские эксперты, Артур переедет и Каллума. Российский нокаутёр слишком хорош даже для такого крушителя, как Смит.