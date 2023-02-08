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14:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Головкин освободил титул чемпиона мира по версии IBF

Казахстанский боксер Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, сообщает Boxing Scene.

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Источник: AP 2022

Головкин удерживал титул IBF в среднем весе более трех лет и последний раз защищал его 30 ноября 2021 года.

В ноябре 2022 года стало известно, что Головкин должен провести следующую защиту титулов против австралийского средневеса Майкла Зерафа.

Стандартный протокол потребует от IBF определить двух претендентов на вакантный титул. На данный момент первое место в рейтинге занимает непобежденный Фалькао, второе — австралиец Зерафа.

На счету 40-летнего Головкина 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.

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