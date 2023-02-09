Главный тренер сборной России по боксу отреагировал на решение США бойкотировать ЧМ

«Понятно, что отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — это глупо, с одной стороны. С другой стороны, я ничем не удивлён. К сожалению, недружественные страны будут бойкотировать или пытаться бойкотировать все соревнования, независимо от того, бокс это или другой вид спорта, когда российская команда будет выходить под российским флагом и в случае победы будет играть российский гимн. Я думаю, что вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран.



Я считаю, что не нужно идти на поводу у всего этого. Есть правила игры, которые приняло, в частности, руководство IBA. Это личное право американцев — бойкотировать или нет. Не думаю, что отсутствие американских боксёров на что-то сильно повлияет», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.