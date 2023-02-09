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12:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер сборной России по боксу отреагировал на решение США бойкотировать ЧМ

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался по поводу решения сборной США не ехать на чемпионат мира.

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Источник: РИА "Новости"

«Понятно, что отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — это глупо, с одной стороны. С другой стороны, я ничем не удивлён. К сожалению, недружественные страны будут бойкотировать или пытаться бойкотировать все соревнования, независимо от того, бокс это или другой вид спорта, когда российская команда будет выходить под российским флагом и в случае победы будет играть российский гимн. Я думаю, что вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран.

Я считаю, что не нужно идти на поводу у всего этого. Есть правила игры, которые приняло, в частности, руководство IBA. Это личное право американцев — бойкотировать или нет. Не думаю, что отсутствие американских боксёров на что-то сильно повлияет», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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