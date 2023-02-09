Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Вегас
Хоккей. КХЛ
9.02
Нефтехимик
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ
9.02
Северсталь
Торпедо
Б
43
Хоккей. КХЛ
9.02
Сочи
Спартак
23
Хоккей. КХЛ
9.02
Ак Барс
Амур
42
Хоккей. КХЛ
9.02
Автомобилист
СКА
25
Хоккей. КХЛ
9.02
Металлург
Витязь
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
9.02
Салават Юлаев
Куньлунь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
9.02
Трактор
Динамо Мн
43
Хоккей. КХЛ
9.02
Авангард
ЦСКА
ОТ
12
Все события
9 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал первую медаль на турнире по боксу в Венгрии

Казахстанский боксер Дамир Абдикадыр вышел в полуфинал международного турнира памяти Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz. Соревнования проходят с 6 по 12 февраля.

Наверх
Источник: КФБ

В ¼ весовой категории до 51 килограмма он провел поединок против представителя Азербайджана Хасана Маликова и одержал победу единогласным решением судей.

Выйдя в полуфинал, Абдикадыр, который является действующим чемпионом Казахстана, гарантировал себе как минимум бронзу. Эта медаль стала для сборной первой на данном турнире.

Напомним, что Казахстан в Дебрецене представляют 13 боксеров: Темиртас Жусупов (48 килограммов), Дамир Абдыкадыр (51), Даулет Молдашев (54), Серик Темиржанов (57), Саматали Толтаев (60), Санатали Толтаев (63,5), Дулат Бекбауов (67), Ермахан Жакпеков (71), Аятулла Такижанов (75), Нурбек Оралбай (80), Шаймурат Кусаинов (86), Айбек Оралбай (92), Дамир Тойбай (свыше 92).

Фоторепортажи
15Криштиану Роналду в новом клубе
27Король умер: не стало великого Пеле
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь