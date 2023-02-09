Казахстан завоевал первую медаль на турнире по боксу в Венгрии

В ¼ весовой категории до 51 килограмма он провел поединок против представителя Азербайджана Хасана Маликова и одержал победу единогласным решением судей.

Выйдя в полуфинал, Абдикадыр, который является действующим чемпионом Казахстана, гарантировал себе как минимум бронзу. Эта медаль стала для сборной первой на данном турнире.