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9 февраля, источник: Vesti.kz

Чемпион мира из Казахстана оставил без медали узбекского боксера

Темиртас Жусупов, чемпион мира и Азии, с победы стартовал на международном турнире памяти Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КФБ

Казахстанский боксер, выступающий в весовой категории до 48 килограммов, свой первый поединок провел в рамках четвертьфинала.

Соперником Жусупова стал представитель Узбекистана Дониер Бекмуродов, над которым он одержал победу решением судей.

Жусупов вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзу. Ранее в эту же стадию пробился Дамир Абдикадыр в категории до 51 килограмма.

Напомним, что Казахстан в Дебрецене представляют 13 боксеров: Темиртас Жусупов (48 килограммов), Дамир Абдыкадыр (51), Даулет Молдашев (54), Серик Темиржанов (57), Саматали Толтаев (60), Санатали Толтаев (63,5), Дулат Бекбауов (67), Ермахан Жакпеков (71), Аятулла Такижанов (75), Нурбек Оралбай (80), Шаймурат Кусаинов (86), Айбек Оралбай (92), Дамир Тойбай (свыше 92).

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