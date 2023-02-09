Чемпион мира из Казахстана оставил без медали узбекского боксера

Казахстанский боксер, выступающий в весовой категории до 48 килограммов, свой первый поединок провел в рамках четвертьфинала.

Соперником Жусупова стал представитель Узбекистана Дониер Бекмуродов, над которым он одержал победу решением судей.

Жусупов вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзу. Ранее в эту же стадию пробился Дамир Абдикадыр в категории до 51 килограмма.