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13:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Рой Джонс раскритиковал решение сборной США пропустить чемпионат мира по боксу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший раскритиковал решение сборной США по боксу пропустить чемпионат мира 2023 года из-за допуска россиян под национальным флагом. Его слова приводит ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Я был горько разочарован, узнав о бойкоте чемпионатов мира Международной ассоциации бокса (IBA). На своем официальном сайте они [сборная США] дают заезженные заявления, не имеющие ничего общего с реальностью», — заявил Джонс-младший. Он заверил, что это решение было принято официальными лицами, а не самими спортсменами. Экс-чемпион также пообещал оказать помощь атлетам, лишившимся возможности выступить на турнире.

8 февраля стало известно, что сборная США пропустит чемпионат мира-2023 из-за допуска российских и белорусских спортсменов с национальным флагом и гимном. По их мнению, участие россиян нарушает принципы честной игры и прозрачности.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

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