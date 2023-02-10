Рой Джонс раскритиковал решение сборной США пропустить чемпионат мира по боксу

«Я был горько разочарован, узнав о бойкоте чемпионатов мира Международной ассоциации бокса (IBA). На своем официальном сайте они [сборная США] дают заезженные заявления, не имеющие ничего общего с реальностью», — заявил Джонс-младший. Он заверил, что это решение было принято официальными лицами, а не самими спортсменами. Экс-чемпион также пообещал оказать помощь атлетам, лишившимся возможности выступить на турнире.