Чемпион мира по боксу из Казахстана вышел в финал турнира в Венгрии
Казахстанский боксер Темиртас Жусупов пробился в финал международного турнира имени Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Темиртас Жусупов пробился в финал международного турнира имени Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 48 килограммов он победил Турала Сариева из Азербайджана (5−0).
35-летний Жусупов — титулованный боксер, он выигрывал золото чемпионата мира-2021, чемпионата Азии-2013, а также пять раз становился чемпионом страны.