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10 февраля, источник: Vesti.kz

Чемпион мира по боксу из Казахстана вышел в финал турнира в Венгрии

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов пробился в финал международного турнира имени Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КФБ

В полуфинале весовой категории до 48 килограммов он победил Турала Сариева из Азербайджана (5−0).

35-летний Жусупов — титулованный боксер, он выигрывал золото чемпионата мира-2021, чемпионата Азии-2013, а также пять раз становился чемпионом страны.

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