Призер ЧМ из Казахстана оставил без золота узбекского боксера

В полуфинале весовой категории до 57 килограммов он уверенно перебоксировал представителя Узбекистана Самандара Холмурадова со счетом 5:0.

Ранее в финал также отобрались чемпион мира 2021 года Темиртас Жусупов (до 48 килограммов) и Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), причем последний оказался сильнее бронзового призера Олимпиады.



Соревнования стартовали 6 февраля и продлятся до 12-го числа.