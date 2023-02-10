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10 февраля, источник: Vesti.kz

Призер ЧМ из Казахстана оставил без золота узбекского боксера

Казахстанский боксер Серик Темиржанов выиграл бой за выход в финал международного турнира имени Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В полуфинале весовой категории до 57 килограммов он уверенно перебоксировал представителя Узбекистана Самандара Холмурадова со счетом 5:0.

Темиржанов — серебряный призер чемпионата мира-2021 и чемпионата Азии-2022.

Ранее в финал также отобрались чемпион мира 2021 года Темиртас Жусупов (до 48 килограммов) и Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), причем последний оказался сильнее бронзового призера Олимпиады.

Соревнования стартовали 6 февраля и продлятся до 12-го числа.

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