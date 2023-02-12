Чемпион мира в весе Головкина и Алимханулы возвращается после двухлетнего перерыва
Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32−0, 22 КО) заявил, что вернется на ринг в июне, передает Ringside24.com.
Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32−0, 22 КО) заявил, что вернется на ринг в июне, передает Ringside24.com.
Недавно появилась информация о плохом самочувствии боксера, но он вернулся в тренировочный зал и начал подготовку к бою. Точной даты боя пока нет, соперник тоже не известен.
Напомним, в последний раз Чарло выходил на ринг в июне 2021 года. Несмотря на такой простой, WBC не предпринял никаких попыток, чтобы лишить его чемпионского статуса.
В среднем весе чемпионами являются два казахстанца — по версии WBA Super и IBO это Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО), который ранее отказался от титула IBF, а поясом WBO владеет Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО).