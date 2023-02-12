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19:46 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира в весе Головкина и Алимханулы возвращается после двухлетнего перерыва

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32−0, 22 КО) заявил, что вернется на ринг в июне, передает Ringside24.com.

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Источник: boxingscene.com

Недавно появилась информация о плохом самочувствии боксера, но он вернулся в тренировочный зал и начал подготовку к бою. Точной даты боя пока нет, соперник тоже не известен.

Напомним, в последний раз Чарло выходил на ринг в июне 2021 года. Несмотря на такой простой, WBC не предпринял никаких попыток, чтобы лишить его чемпионского статуса.

В среднем весе чемпионами являются два казахстанца — по версии WBA Super и IBO это Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО), который ранее отказался от титула IBF, а поясом WBO владеет Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО).

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