Чемпион мира в весе Головкина и Алимханулы возвращается после двухлетнего перерыва

Недавно появилась информация о плохом самочувствии боксера, но он вернулся в тренировочный зал и начал подготовку к бою. Точной даты боя пока нет, соперник тоже не известен.

Напомним, в последний раз Чарло выходил на ринг в июне 2021 года. Несмотря на такой простой, WBC не предпринял никаких попыток, чтобы лишить его чемпионского статуса.