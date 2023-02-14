Еще одна страна решила бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за россиян
Представительницы Великобритании решили бойкотировать женский чемпионат мира (ЧМ) по боксу. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса страны.
Представительницы Великобритании решили бойкотировать женский чемпионат мира (ЧМ) по боксу. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса страны.
«Решение отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях с национальной символикой», — говорится в заявлении.
Женское мировое первенство пройдет в Нью-Дели с 15 по 25 марта. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили Федерация бокса США, Ирландская ассоциация бокса и Чешская боксерская ассоциация. Причиной стало то, что россияне допущены к соревнованиям с флагом и гимном.
О допуске российских спортсменов к международным турнирам под эгидой IBA стало известно 5 октября. «IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — говорилось в заявлении организации.