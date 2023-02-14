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17:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще одна страна решила бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за россиян

Представительницы Великобритании решили бойкотировать женский чемпионат мира (ЧМ) по боксу. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса страны.

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«Решение отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях с национальной символикой», — говорится в заявлении.

Женское мировое первенство пройдет в Нью-Дели с 15 по 25 марта. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили Федерация бокса США, Ирландская ассоциация бокса и Чешская боксерская ассоциация. Причиной стало то, что россияне допущены к соревнованиям с флагом и гимном.

О допуске российских спортсменов к международным турнирам под эгидой IBA стало известно 5 октября. «IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — говорилось в заявлении организации.

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