Еще одна страна решила бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за россиян

«Решение отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях с национальной символикой», — говорится в заявлении.

Женское мировое первенство пройдет в Нью-Дели с 15 по 25 марта. Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили Федерация бокса США, Ирландская ассоциация бокса и Чешская боксерская ассоциация. Причиной стало то, что россияне допущены к соревнованиям с флагом и гимном.