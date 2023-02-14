«Удар хороший, да». Президент Казахстана оценил силу чемпионки мира по боксу

Касым-Жомарту Токаеву были представлены зал тяжелой атлетики и большой игровой зал, где проходят учебно-тренировочные занятия воспитанников ДЮСШ.

Глава государства после осмотра школы встретился с именитыми спортсменами и тренерами региона. Он вручил Благодарственное письмо чемпиону Всемирной зимней универсиады в Лейк-Плэсиде (США) биатлонисту Бекентаю Турлубекову.

Пресс-служба главы государства опубликовала видео, на которой во время общей фотографии со спортсменами Касым-Жомарт Токаев попросил казахстанскую боксершу Дину Жоламан.

«Средне ударь», — попросил Касым-Жомарт Токаев, раскрыв ладонь.

«Удар хороший, да», — похвалил чемпионку Президент.

«Так это я еще не старалась», — пошутила Дина Жоламан.