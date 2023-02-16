Богатейший боксер в истории вернется, чтобы побить легенду UFC. Мейвезер договорился о бое с Алдо

Самый успешный и богатый боксер поколения Флойд Мейвезер-младший готовится к очередному возвращению. Совсем скоро легендарному американцу исполняется 46, но он продолжает держать себя в форме ради финансово выгодных выставочных боев. Сообщается, что следующим соперником Мейвезера в ринге станет экс-чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо.

В среде фанатов бокса принято считать, что Мейвезер закончил карьеру в сентябре 2015 года. Тогда Флойд победил Андре Берто и довел свою статистику до феноменальных цифр — 49−0. В августе 2017-го американский чемпион вернулся в ринг и в свои 40 досрочно победил главную звезду ММА — 29-летнего Конора Макгрегора. По смыслу поединок был, скорее, выставочный, но на всех официальных ресурсах к рекорду Мейвезера после этого прибавилась еще одна победа.

С тех пор Флойд периодически возвращался в ринг, но теперь его бои носили уж совсем развлекательный характер. Впервые после победы над Макгрегором Мейвезер выступил в декабре 2018-го. Его соперником стал популярный в Японии кикбоксер Тенсин Нацукава. Флойд без проблем победил нокаутом в первом раунде и, прихватив чек в несколько десятков миллионов долларов, отправился домой в США. В следующий раз Мейвезер порадовал публику спустя почти три года: в июне 2021-го он провел поединок с популярным блогером Логаном Полом (брат того самого Джейка Пола). Этот бой по правилам не предусматривал выявления победителя, поэтому в статистике у обоих остался как ничья. По содержанию зрелище ничего особенно интересного собой не представляло. За прошлый год Мейвезер успел провести еще три боя подобного формата: с Доном Муром, Микуру Асукарой и Оладеджи Олатунджи.

Выбрав в соперники Жозе Алдо, Мейвезер словно пытается вернуться на, по крайней мере, не стыдный соревновательный уровень. У бразильца нет богатого опыта именно в боксе: его первый профессиональный поединок в ринге состоялся совсем недавно, 10 февраля, и в нем легенда UFC побил ноунейма Эммануэля Замбрано. Считается, что теперь Жозе предстоит подраться со своим бывшим соперником еще в октагоне Джереми Стивенсом — их бой по правилам бокса вроде бы запланирован на 1 апреля. Примечательно, что Алдо в свое время (июль 2018-го) разбил Стивенса именно на руках: решающая комбинация сработала после попадания левой в область печени.

За свою карьеру в UFC Алдо успел дважды стать чемпионом в полулегком весе и набил в общей сложности семь защит титула. Его считают одним из величайших представителей дивизиона до 66 килограммов в истории спорта. Вероятно, Жозе добился бы и больших успехов, но на его спортивный век пришлись пиковые годы карьеры Конора Макгрегора (когда ирландец был еще полулегковесом, он нокаутировал бразильца за 13 секунд) и Макса Холлоуэя (разбил Жозе дважды). Интерес к переходу в бокс Алдо обозначал еще в 2016 году, но все время откладывал этот вопрос. При этом, еще несколько лет назад бразилец тренировался в команде многократного чемпиона мира по боксу в нескольких весовых Майки Гарсии и спарринговал с ним.