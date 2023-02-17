Еще одна европейская страна бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за России

«Мы последовательны в своих действиях. Мы одними из первых решили бойкотировать соревнования, где примут участие граждане России и Беларуси», — заявил вице-президент Польской ассоциации бокса Мачей Демель.

Ранее стало известно, что еще несколько европейских стран, среди которых Швеция, Чехия и Великобритания, а также США и Канада приняли решение пропустить турнир. «Участие в чемпионате мира нарушит не только санкции Международного олимпийского комитета (МОК), подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности», — объяснили свою позицию в американской команде.