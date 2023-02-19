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19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Валуев ответил выступившему против российских спортсменов Владимиру Кличко

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев ответил украинцу Владимиру Кличко, который выступил против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Его слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«Цитата Кличко лишний раз подтверждает, что главные принципы олимпизма он не удосужился изучить. Возможно, не было желания во время занятий большим спортом», — заявил он.

Валуев подчеркнул, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не представляет чьи-то интересы, а борется за олимпийские принципы.

18 февраля Кличко выступил с обвинениями в адрес МОК из-за поддержки российских спортсменов. Он заявил, что Бах представляет российские интересы, а не олимпийские ценности.

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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