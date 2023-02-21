Казахстан понес первую потерю на малом ЧМ по боксу

В весе до 54 килограммов казахстанец встречался с французом Биллалем Беннама. По итогам боя соперник Алдамжарова одержал победу единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27. Во втором раунде казахстанец побывал в нокдауне.

Таким образом, сборная Казахстана понесла первую потерю на турнире.

Отметим, что ранее Ертуган Зейнуллинов (63,5 килограмма) досрочно выиграл у испанца Конде Ойера Ибаррече, а Оразбек Асылкулов (57 килограммов) победил ирландца Джуда Галлахера.