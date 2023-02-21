Боксер Усик сделал заявление об использовании русского языка на Украине

Спортсмен посчитал, что нельзя заставлять людей говорить на украинском языке, так как часть жителей страны говорит исключительно на русском. «Мы не должны таких людей осуждать… Не надо стучать по лбу и говорить, что ты неправильно говоришь или ненастоящий украинец», — добавил он.

Усик выиграл все 20 боев в карьере. Он удерживает чемпионские пояса WBO, Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.