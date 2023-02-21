Российский олимпийский чемпион заявил о желании подраться с украинцем
Российский боксер Альберт Батыргазиев хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.
Российский боксер Альберт Батыргазиев хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.
«Я бы хотел встретиться с Василием Ломаченко, но в нынешней ситуации это нереально. Хотелось бы перенять его боксерский опыт. Он двукратный олимпийский чемпион. Для меня было бы очень интересно посоперничать с ним», — приводит слова Батыргазиева «РБК Спорт».
24-летний Батыргазиев — чемпион Олимпийских игр 2020 года, выиграл все свои семь поединков на профессиональном ринге. Свой последний поединок боксер провел 5 февраля против экс-чемпиона мира по версии WBA панамца Изрееля Корралеса, которого он нокаутировал в девятом раунде.