Российский олимпийский чемпион заявил о желании подраться с украинцем

«Я бы хотел встретиться с Василием Ломаченко, но в нынешней ситуации это нереально. Хотелось бы перенять его боксерский опыт. Он двукратный олимпийский чемпион. Для меня было бы очень интересно посоперничать с ним», — приводит слова Батыргазиева «РБК Спорт».