WBO назначали Алимханулы соперника

WBO обязала стороны настоящего соглашения начать переговоры по вопросу организации боя.

Сторонам предоставляется 20 дней на достижение соглашения. В случае невозможности достичь договоренностей в течение отведенного времени, комитет будет проводить процедуру продажи прав на бой в соответствии с Положениями WBO для чемпионатов мира.

Минимальная приемлемая ставка для дивизиона WBO в среднем весе составляет 200 тысяч долларов США. Любая из сторон может запросить церемонию продажи прав на бой в любое время во время переговорного процесса.

Напомним, что в январе Смит сенсационно победил своего соотечественника Криса Юбенка-младшего (32−3, 23 КО), нокаутировав его в четвертом раунде.