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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

WBO назначали Алимханулы соперника

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО) официально проведет вторую защиту титула с Лиамом Смитом (33−3−1, 20 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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WBO обязала стороны настоящего соглашения начать переговоры по вопросу организации боя.

Сторонам предоставляется 20 дней на достижение соглашения. В случае невозможности достичь договоренностей в течение отведенного времени, комитет будет проводить процедуру продажи прав на бой в соответствии с Положениями WBO для чемпионатов мира.

Минимальная приемлемая ставка для дивизиона WBO в среднем весе составляет 200 тысяч долларов США. Любая из сторон может запросить церемонию продажи прав на бой в любое время во время переговорного процесса.

Напомним, что в январе Смит сенсационно победил своего соотечественника Криса Юбенка-младшего (32−3, 23 КО), нокаутировав его в четвертом раунде.

Алимханулы последний раз на ринг поднимался в ноябре прошлого года, когда судейским решением выиграл у британца Дензела Бентли (17−2−1, 14 КО) — 116−112 дважды и 118−110, тем самым успешно проведя первую защиту титула по линии WBO.

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