WBO назначали Алимханулы соперника
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО) официально проведет вторую защиту титула с Лиамом Смитом (33−3−1, 20 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО) официально проведет вторую защиту титула с Лиамом Смитом (33−3−1, 20 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
WBO обязала стороны настоящего соглашения начать переговоры по вопросу организации боя.
Сторонам предоставляется 20 дней на достижение соглашения. В случае невозможности достичь договоренностей в течение отведенного времени, комитет будет проводить процедуру продажи прав на бой в соответствии с Положениями WBO для чемпионатов мира.
Минимальная приемлемая ставка для дивизиона WBO в среднем весе составляет 200 тысяч долларов США. Любая из сторон может запросить церемонию продажи прав на бой в любое время во время переговорного процесса.
Напомним, что в январе Смит сенсационно победил своего соотечественника Криса Юбенка-младшего (32−3, 23 КО), нокаутировав его в четвертом раунде.
Алимханулы последний раз на ринг поднимался в ноябре прошлого года, когда судейским решением выиграл у британца Дензела Бентли (17−2−1, 14 КО) — 116−112 дважды и 118−110, тем самым успешно проведя первую защиту титула по линии WBO.