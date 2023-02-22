Сборная Украины бойкотирует чемпионаты мира по боксу из-за допуска России

Международная ассоциация бокса (IBA) 5 октября 2022 года сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Атлеты могут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны. Боксерские ассоциации нескольких стран, в том числе США, Канады, Великобритании и Ирландии, отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за допуска россиян.