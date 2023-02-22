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18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Украины бойкотирует чемпионаты мира по боксу из-за допуска России

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сборная Украины бойкотирует мужской и женский чемпионаты мира по боксу из-за участия в них российских и белорусских спортсменов, сообщил вице-президент Федерации бокса Украины Олега Ильченко.

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Источник: AP 2022

Международная ассоциация бокса (IBA) 5 октября 2022 года сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Атлеты могут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны. Боксерские ассоциации нескольких стран, в том числе США, Канады, Великобритании и Ирландии, отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за допуска россиян.

«Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Белоруссии», — цитирует Ильченко Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Женский чемпионат мира запланирован на март 2023 года в Нью-Дели (Индия), мужской турнир должен пройти в мае в Ташкенте (Узбекистан).

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