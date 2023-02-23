Два поражения узбекам и отказ лидера. Казахстан остался ни с чем в первый медальный день малого ЧМ по боксу

Участие в поединках приняли четыре казахстанских боксера. Выход в полуфинал гарантировал им как минимум бронзовые медали турнира, однако ни один из них до данной стадии не дошел. Причем у троих из четырех в соперниках были представители сборной Узбекистана.

Так, сначала в категории до 48 килограммов Ернур Кайрат уступил Луке Кублашвили из Грузии. В весе до 67 килограммов Темирхан Тезек проиграл Бехзоду Хамидову из Узбекистана. Лидер сборной Казахстана супертяж Камшыбек Кункабаев, бронзовый призер ОИ-2020, снялся с поединка против принципиального соперника — олимпийского чемпиона из Узбекистана Баходира Джалолова. А в последнем бою дня Бекзат Танатар (86 кг) всухую проиграл узбеку Шохжахону Абдуллаеву.