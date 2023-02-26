Выставочный бой Флойда Мэйуэзера завершился ничьей

Выставочный бой по регламенту завершилась вничью, несмотря на тотальное преимущество экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях.

Мэйуэзеру 46 лет, американец остается непобежденным боксером: в 50 боях на его счету 50 побед (27 нокаутом). Чалмерсу 35 лет, экс-боец Bellator завершил ММА-карьеру в 2021 году с рекордом 5−2.