Выставочный бой Флойда Мэйуэзера завершился ничьей
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский боксер Флойд Мэйуэзер — младший на «O2 Арене» в Лондоне провел поединок против бывшего бойца смешанного стиля (MMA) британца Аарона Чалмерса.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский боксер Флойд Мэйуэзер — младший на «O2 Арене» в Лондоне провел поединок против бывшего бойца смешанного стиля (MMA) британца Аарона Чалмерса.
Выставочный бой по регламенту завершилась вничью, несмотря на тотальное преимущество экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях.
Мэйуэзеру 46 лет, американец остается непобежденным боксером: в 50 боях на его счету 50 побед (27 нокаутом). Чалмерсу 35 лет, экс-боец Bellator завершил ММА-карьеру в 2021 году с рекордом 5−2.