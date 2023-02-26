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26 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстан показал провальный результат на малом ЧМ по боксу

Сборная Казахстана завоевала две медали на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Пресс-служба Дирекции развития спорта

Серебряную награду в копилку сборной принес Оразбек Асылкулов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов.

Сегодня, 26 февраля, Асылкулов уступил в финале выступающему за сборную Болгарии кубинцу Хавьеру Ибаньесу.

Бронзовая награда на счету Нурканата Райыса, который в весе до 75 килограммов дошел до полуфинала, где уступил болгарскому боксеру Рами Кивану.

Отметим, что сборная Казахстана привезла 12 боксеров на Кубок Странджа-2023. Помимо Асылкулова и Райыса, это Ернур Кайрат (48 килограммов), Кенже Муратулы (51), Бекзат Алдамжаров (54), Ерасыл Танкай (60), Ертуган Зейнуллинов (63,5), Темирхан Тезек (67), Бекзад Нурдаулетов (80), Бекзат Танатаров (86), Абзал Куттыбеков (92) и Камшыбек Кункабаев (+92).

Добавим, что на Кубке Странджа-2022 мужская сборная Казахстана завоевала в общей сложности девять медалей — две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград.

В медальном зачете среди мужчин год назад казахстанцы разделили второе-третье места с Россией, а лидером стала команда Узбекистана.

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