Олимпийский чемпион по боксу разобрал конфликт Серика Сапиева с борцом

«Всем ас-саляму алейкум! Хотелось бы прокомментировать ситуацию, которая произошла с нашим старшим братом Сериком Сапиевым. Я все видел, ждал, как все было, чтобы сразу не рассуждать на эмоциях. В итоге заметил, что действительно со стороны молодого парня это было неправильно, потому что Серик не был с мячом. Так как он был без мяча, зачем было так бросать? Можно было и травму получить там. На других игроков смотрю тоже и их тоже бросали, когда у них не было мяча, но там не было конфликта, потому что они сильно не бросали — толкают или потихоньку ставят на место, а здесь он прошел в ноги и с высоты “воткнул”. Показалось, что это было сделано специально. Эмоции Серика здесь были понятны. Говорят, что он нанес удар молодому парню, но молодому парню надо знать олимпийского чемпиона, чемпиона мира и обладателя кубка Вэла Баркера», — сказал на видео в своих соцсетях Елеусинов.