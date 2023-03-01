Чемпион мира назвал Алимханулы своей целью

Одним из них является чемпион по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы. Наряду с ним Адамес объявил своей целью обладателя титула WBC в этом же дивизионе американца Джермалл Чарло и мексиканца Хайме Мунгию.