Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Торонто
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Аризона
Футбол. Зарубежный
1.03
Ливерпуль
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
1.03
Арсенал
Эвертон
40
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Каролина
Футбол. Кубок России
1.03
Динамо
Крылья Советов
11
Все события
1 марта, источник: Vesti.kz

Чемпион мира назвал Алимханулы своей целью

Обладатель «временного» пояса по версии WBC в среднем весе Карлос Адамес поделился в своем Twitter публикацией, где перечислены желанные для него соперники, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: twitter.com/qazaqstyle

Одним из них является чемпион по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы. Наряду с ним Адамес объявил своей целью обладателя титула WBC в этом же дивизионе американца Джермалл Чарло и мексиканца Хайме Мунгию.

«Они все моя цель!», — подписал изображение Адамес.

Ранее Карлос Адамес обращался к Алимханулы с целью вызвать на бой.

Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь