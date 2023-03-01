Чемпион мира назвал Алимханулы своей целью
Обладатель «временного» пояса по версии WBC в среднем весе Карлос Адамес поделился в своем Twitter публикацией, где перечислены желанные для него соперники, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Обладатель «временного» пояса по версии WBC в среднем весе Карлос Адамес поделился в своем Twitter публикацией, где перечислены желанные для него соперники, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Одним из них является чемпион по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы. Наряду с ним Адамес объявил своей целью обладателя титула WBC в этом же дивизионе американца Джермалл Чарло и мексиканца Хайме Мунгию.
«Они все моя цель!», — подписал изображение Адамес.
Ранее Карлос Адамес обращался к Алимханулы с целью вызвать на бой.