Майк Тайсон высказался о поединке Усика и Фьюри

«Усик не сможет постоянно бегать от него. Тайсон загонит его в угол ринга, нанесет несколько ударов и причинит ему урон», — заявил экс-чемпион. Он добавил, что украинцу придется перестать бегать и начать драться, если он хочет выиграть.

2 февраля журналист Майк Коппинджер рассказал, что поединок между боксерами должен пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. «Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на [лондонском стадионе] “Уэмбли”», — заявил он.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.