Боксер Гассиев завоевал титул WBA Intercontinental, нокаутировав Балогуна
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев победил американца Майка Балогуна в бою за вакантный титул WBA Intercontinental в тяжелом весе.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев победил американца Майка Балогуна в бою за вакантный титул WBA Intercontinental в тяжелом весе.
Поединок, прошедший в Ереване, закончился победой Гассиева нокаутом во втором раунде.
Ранее стало известно, что бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Гассиев получил армянское гражданство.
На счету 28-летнего Гассиева теперь 30 побед (23 нокаутом) и одно поражение. Ранее россиянин выступал в первом тяжелом весе, а с 2020 года бьется в абсолютной весовой категории.