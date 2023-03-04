Боксер Гассиев завоевал титул WBA Intercontinental, нокаутировав Балогуна

Ранее стало известно, что бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Гассиев получил армянское гражданство.

На счету 28-летнего Гассиева теперь 30 побед (23 нокаутом) и одно поражение. Ранее россиянин выступал в первом тяжелом весе, а с 2020 года бьется в абсолютной весовой категории.