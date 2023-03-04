После боя Гассиев едва не плакал. Такие победы, друзья, хуже поражений

Бой Мурата Гассиева с не побеждённым доселе американцем с громким именем Балогун оставил традиционно двойственное впечатление. Как, впрочем, это происходит во всех поединках российского, а теперь и армянского боксёра после разгромного поражения от Александра Усика.

Люди, которые вели Мурата по его профессиональной карьере, посчитали, видимо, что элитная оппозиция понизит их шансы на получение более денежных боёв. Не столько потеряли веру в бойца, сколько решили идти по другому пути — не за великими свершениями, а за гарантированными гонорарами боксёра, у которого в рекорде лишь одно поражение. И от кого — от самого Усика.

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Это лишь наше предположение, но и сам Мурат, и его тренерский штаб неоднократно сетовали (мягко скажем) на то, что уровень последующей оппозиции не выдерживал критики. Посудите сами: после украинца Мурат убрал с пути двух соперников в первом (!) раунде, а ещё одного — за три (доктор остановил бой). И вот не побеждённый до встречи с нашим бойцом американец Балогун ложится во второй трёхминутке после первого же пропущенного удара. Мурат даже разогреться не успел.

И вполне понятны его эмоции после подобного «противостояния». Гассиев был мрачнее тучи, такая победа радости не приносит. Да и откуда взяться этой радости, когда ты готовишься к яркому бою, рассчитываешь показать все грани своего таланта, вы с легендарным тренером Виталием Слановым выстраиваете план, который будет сродни шахматной партии, а в итоге ты видишь перед собой «мешка».

Но, простите, разве вы не видели, кого Балогун отлупил в первых 17 боях своей карьеры? Это же классические джорнимены, которые работают за умеренный гонорар, дерутся много и не имеют никаких профессиональных амбиций. Даже неискушённого болельщика, далёкого от глубокого понимания ситуации, такая победа порадовать не может.

Нет, мы очень высоко ценим Мурата. И искренне переживаем за то, что он не может сражаться с боксёрами экстра-класса. Но мы не можем понять, почему это происходит. Ведь началось это не год назад, эта система его команды использовалась много раньше. С 2018 года Мурат провёл в ринге менее 18 (!!!) минут. Восемнадцать, друзья! Парень пятый год только тем и занимается, что тренируется. И как в такой ситуации можно рассчитывать на большие бои, которые принесут деньги и славу?

Попытки что-то поменять были, причём совсем недавно. Гассиев — человек не особенно открытый, но какие-то его движения уже разобрать можно. Он принял решение получить армянское гражданство. Это поможет ему (не факт) получить выход на мировую арену к боксёрам первой или даже элитной категории. Безусловно, там ему и место, мы искренне желаем Мурату роста и боя за титул.

Стоп, Мурат же выиграл сегодня ночью пояс. Вакантный пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Intercontinental в тяжёлой весовой категории. Но, судя по его выражению лица, когда судья поднимал руку уроженца Осетии, радость от этого он качественно скрывал. А чему тут радоваться?

Реакция на получение армянского гражданства была противоречива. Но мы должны понять, что сейчас нашему парню 29 лет, он на пике своей физической формы и ещё может претендовать на серьёзные достижения. Вручённый ему пояс — аванс от WBA. Ему показали приоткрытую дверь в светлый мир реанимированной карьеры. И обозначили условия, при соблюдении которых у него будет шанс в эту дверь пройти (или протиснуться).

Желаем Мурату воспользоваться полученной возможностью. Мы хотим видеть тяжёлые, яркие и значимые для его наследия победы. И главное, чтобы наш гениальный боксёр не расстраивался больше после побед. Таких вот побед…