Усик оценил значение боя с Фьюри

«Этот бой очень важен для нас обоих, потому что все пояса не принадлежат одному человеку на протяжении 30 лет в тяжелом весе», — заявил спортсмен.

Усик также ответил на вопрос о тактике на эту схватку. «В стратегии на этот бой будут изменения, но я продолжу готовиться в том же духе. Он большой и высокий. Так что его комбинации и стиль бокса будут другими. Я наберу необходимый вес, чтобы нормально выполнять свою работу», — пояснил он.

2 февраля журналист Майк Коппинджер рассказал, что встреча боксеров должна пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. «Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на [лондонском стадионе] “Уэмбли”», — заявил он.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.