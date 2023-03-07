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7 марта, источник: Vesti.kz

Серик Сапиев объяснил преимущество Узбекистана в боксе над Казахстаном

Чемпион Олимпиады 2012 года по боксу Серик Сапиев в интервью Youtube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова» рассказал, в чем преимущество боксеров из Узбекистана перед соперниками из Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Кадр из видео

На прошедшем в Болгарии «Кубке Странджа», который называют малым чемпионатом мира сборная Казахстана показала провальный результат, оставшись без золота. Команда завоевала лишь две медали — серебро и бронзу и расположившись на седьмом месте в командном зачете.

Команда Узбекистана выиграла медальный зачет турнира — семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

— Несколько раз подряд чемпионат Азии в общекомандном зачете выигрывает Узбекистан. В чем тут проблема?

— Узбекская школа бокса была одной из сильнейших в азиатском регионе, и они всегда конкурировали с нами. Они хорошо добавили. Успешно выступают. Очень работоспособны. Боксерам из Казахстана не хватает работоспособности, как у узбеков. Мы технически и тактически их лучше. Мы более техничны. Боксеры из Узбекистана более работоспособны, они многоударные сейчас, и им приносит это успех.

Успех узбекских боксеров в их работоспособности. Сейчас у них на подъеме бокс, благодаря достижениям на Олимпийских играх. Плюс, все-таки заметно, что судьи более благосклонны к боксерам из Узбекистана. Это явно видно.

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