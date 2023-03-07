Какой же Мага крутой! Он творит историю в боксе — теперь избил Уральского Халка

Источник: RCC

В Екатеринбурге поставили на поток не только топовые турниры по ММА, но и по боксу. Большую помощь промоушену RCC тут оказывает яркий шоумен Магомед Исмаилов, который всё чаще выступает в качестве боксёра. А тут ещё и соперника ему подобрали идеального: харизматичный Иван Штырков в своё время проиграл Лысому хищнику по правилам ММА, а теперь получил шанс взять реванш в боксе. Поэтому поединка двух лысых ребят болельщики ждали с большим нетерпением, заранее раскупив все билеты на турнир.

Исмаилов и Штырков отлично умеют раскручивать свои бои и на этот раз тоже не подвели. Мага принёс оппоненту перед взвешиванием суп и булочки, Иван раздал несколько сочных интервью и умудрился заочно поссориться с Вячеславом Дациком. На всех пресс-конференциях Лысый хищник и Уральский Халк излучали атмосферу дружелюбия, ведь они — хорошие приятели. Но не было сомнений, что в ринге они друг друга щадить не будут, тем более что результат боя шёл в официальную боксёрскую статистику.

После превосходного проморолика и красивого выхода спортсменов долгожданный поединок начался. Парни начали активно: уже на первой минуте Мага упал, поскользнувшись в атакующем запале. Исмаилов активно выбрасывал закрученные боковые удары, Уральский Халк старался ловить соперника на контратаках. Да, по сравнению с профессиональными боксёрами техника спортсменов не поражала воображение, зато с характером был полный порядок — рубились на полную.

Ивану немного помогало преимущество в габаритах, Лысый хищник брал своё напористостью. Постепенно бойцы чуть замедлялись, но бой всё равно смотрелся здорово. Исмаилов даже не думал брать паузу, Штырков же работал более экономно и хитро. Эмоции понемногу накалялись, что тоже играло на руку Магомеду, безостановочно идущему в рубку и набирающему очки в глазах судей. А вот Ивану точности заметно не хватало, он никак не мог перехватить инициативу.

В шестом раунде спортсмены совсем устали, но Штырков, понимая своё сложное положение, всё равно пошёл вперёд. Однако Мага на контратаках тоже выглядел сильнее своего оппонента. Вроде бы неуклюжие удары Хищника регулярно долетали до цели, чем не мог похвастаться Иван. Так поединок и закончился. Два из трёх судей отдали победу Исмаилову! Следует отдать должное Маге, в боксе он невероятно хорош и выиграл уже третий свой бой. Дальше — больше?