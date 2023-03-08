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8 марта, источник: Vesti.kz

Преемник Головкина? Назван самый перспективный боксер Казахстана

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Серик Сапиев поделился мнением по поводу самого перспективного боксера Казахстана, способного повторить успех Геннадия Головкина, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

«Самый перспективный? На данный момент сложно сказать. Перспективы есть у Жанибека Алимханулы, у Данияра Елеусинова. Иван Дычко, если покажет себя во всей красе в ближайшее время.

Чтобы так заявить о себе, как Василий Жиров и Геннадий Головкин, на данный момент, возможно, шансы есть только у Алимханулы, потому что у него есть топовый промоутер Боб Арум. Только из-за этого можно сказать это об Алимханулы», — рассказал Сапиев в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».

Алимханулы (13−0, 8 КО) — чемпион мира в среднем весе по версии WBO. Следующий поединок казахстанец проведет с британцем Лиамом Смитом (33−3−1, 20 КО), который является обязательным претендентом.

Головкин (42−2−1, 37 КО) владеет титулами WBA Super и IBO в среднем весе, а недавно освободил пояс IBF.

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