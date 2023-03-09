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9 марта, источник: Vesti.kz

Чемпионский бой Жанибека Алимханулы с топовым британским боксером сорвался

Бой казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (13−0, 8 КО) с Лиамом Смитом (33−3−1, 20 КО) из Великобритании не состоится. Об этом заявил американский журналист и инсайдер Майкл Бенсон, передают Vesti.kz.

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Источник: Top Rank

Ранее WBO, чемпионом которой является Алимханулы, обязала боксеров договориться о поединке. Но Смиту решил выполнить обязательства по проведению реванша со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32−3, 23 КО), которого он нокаутировал в четвертом раунде в январе.

«Бен Шалом (промоутер — прим. ред.) заявил, что матч-реванш Лиама Смита против Криса Юбенка-младшего будет объявлен на следующей неделе», — написал Бенсон в твиттере.

Ранее Алимханулы провозгласил себя королем в среднем весе, в котором также выступает казахстанец Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО). GGG владеет поясами WBA Super и IBO, а также недавно оставил титул IBF.

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