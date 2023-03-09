Чемпионский бой Жанибека Алимханулы с топовым британским боксером сорвался

Источник: Top Rank

Ранее WBO, чемпионом которой является Алимханулы, обязала боксеров договориться о поединке. Но Смиту решил выполнить обязательства по проведению реванша со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32−3, 23 КО), которого он нокаутировал в четвертом раунде в январе.

«Бен Шалом (промоутер — прим. ред.) заявил, что матч-реванш Лиама Смита против Криса Юбенка-младшего будет объявлен на следующей неделе», — написал Бенсон в твиттере.