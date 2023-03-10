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12:29 (мск), источник: Vesti.kz

WBA выступила с заявлением об отказе Головкина от титула

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сообщила, что Геннадий Головкин больше не является «суперчемпионом» мира в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Отмечается, что 40-летний казахстанский боксер решил не участвовать в промоутерских торгах по организации боя с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой, представляющим Кубу.

«Казахстанец Геннадий Головкин официально отказался от своего титула чемпиона мира и не будет участвовать в обязательном бое, назначенном комитетом чемпионатов WBA.
В среднем весе теперь есть только один чемпион по версии WBA — кубинец Эрисланди Лара», — гласит официальное заявление организации.

Добавим, что ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.
В профессиональной карьере Головкина 42 победы, 37 из которых одержаны нокаутом, два поражения и одна ничья.

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