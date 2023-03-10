WBA выступила с заявлением об отказе Головкина от титула

Отмечается, что 40-летний казахстанский боксер решил не участвовать в промоутерских торгах по организации боя с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой, представляющим Кубу.

«Казахстанец Геннадий Головкин официально отказался от своего титула чемпиона мира и не будет участвовать в обязательном бое, назначенном комитетом чемпионатов WBA.

В среднем весе теперь есть только один чемпион по версии WBA — кубинец Эрисланди Лара», — гласит официальное заявление организации.