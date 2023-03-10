Алимханулы отреагировал на отказ Головкина от чемпионского титула

Он обрадовался, так как не хотел пересекаться со своим соотечественником в ринге.

«Все знают, что я не мог драться с Головкиным, потому что он мой старший брат. Он освободил все пояса. Теперь я могу собрать все титулы среднего веса», — написал он в твиттере.

Перед этим Головкин оставил чемпионский титул IBF.