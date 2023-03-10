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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы отреагировал на отказ Головкина от чемпионского титула

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13−0, 8 КО) прокомментировал отказ Геннадия Головкина (42−2−1, 37 КО) от пояса WBA Super в этом дивизионе, сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Он обрадовался, так как не хотел пересекаться со своим соотечественником в ринге.

«Все знают, что я не мог драться с Головкиным, потому что он мой старший брат. Он освободил все пояса. Теперь я могу собрать все титулы среднего веса», — написал он в твиттере.

Перед этим Головкин оставил чемпионский титул IBF.

Что касается Алимханулы, то сорвался его бой с Лиамом Смитом (33−3−1, 20 КО), потому что тот договаривается о реванше со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32−3, 23 КО). Казахстанец заявил, что в следующем году готов подняться во второй средний вес.

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