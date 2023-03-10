Алимханулы отреагировал на отказ Головкина от чемпионского титула

Он обрадовался, так как не хотел пересекаться со своим соотечественником в ринге.
«Все знают, что я не мог драться с Головкиным, потому что он мой старший брат. Он освободил все пояса. Теперь я могу собрать все титулы среднего веса», — написал он в твиттере.
Перед этим Головкин оставил чемпионский титул IBF.
Что касается Алимханулы, то сорвался его бой с Лиамом Смитом (33−3−1, 20 КО), потому что тот договаривается о реванше со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32−3, 23 КО). Казахстанец заявил, что в следующем году готов подняться во второй средний вес.