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11:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Казахстанский боксер Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в среднем весе, сообщается на странице организации в Twitter.

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Источник: AP 2022

Казахстанец завоевал титул WBA Super в апреле 2022 года в поединке против японца Рёты Мураты.

«Казахстанец Геннадий Головкин официально отказался от своего титула чемпиона мира и не будет участвовать в обязательном бою, назначенном комитетом чемпионатов WBA. В среднем весе теперь есть только один чемпион по версии WBA — кубинец Эрисланди Лара», — говорится в заявлении.

Головкину 40 лет. На его счету 42 победы (37 нокаутом), два поражения и одна ничья. Ранее сообщалось, что спортсмен отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (IBF).

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