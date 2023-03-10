Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA

«Казахстанец Геннадий Головкин официально отказался от своего титула чемпиона мира и не будет участвовать в обязательном бою, назначенном комитетом чемпионатов WBA. В среднем весе теперь есть только один чемпион по версии WBA — кубинец Эрисланди Лара», — говорится в заявлении.