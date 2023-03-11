Получил пулю, защищая дочь: трагическая судьба победителя Кличко

Источник: социальные сети

Санкции ООН

Бокс не был любимым видом спорта Сандерса. Корри занимался водными лыжами, регби и гольфом. Последний ему очень нравился, но отец убедил попробовать бокс. Дело в том, что он сам выступал по любителям и мечтал сделать из сына настоящего чемпиона. Мальчик быстро втянулся, оставив позади остальные увлечения.

Корри показывал невероятные результаты на любительском уровне — 180 побед в 191 поединке. Сандерс не затягивал бои, чаще всего отправляя соперников в нокаут ударом с левой в первых раундах. Любительская карьера растянулась на 10 лет из-за санкций ООН. Они оставляли ЮАР вне международных турниров.

Источник: социальные сети

Африканец добрался до профессионального уровня, когда ему исполнилось 23 года. Корри не знал поражений в 22 поединках подряд. Он побеждал благодаря невероятно быстрой работе рук и молниеносным ударам. За это Сандерс получил прозвище «Снайпер».

По ходу карьеры он владел двумя поясами в тяжелом весе: по версиям WBU и WBO. Второй Корри забрал как раз у Кличко. Перед поединком эксперты отдавали предпочтение Владимиру, которого тогда называли наследником Леннокса Льюиса. Украинец владел поясом и провел пять успешных защит.

Кличко оказался не готов к напору противника. Он раньше никогда не сталкивался со столь сильным леворуким боксером. Победа сделала Сандерса настоящей звездой.

«Поражение сильно изменило мой характер. Я стал только жестче. Это сделало меня лучше. Тот проигрыш дал ценный опыт, который и привел к последующим победам. Без Корри я бы не смог стать сильнее», — вспоминал Владимир.

Источник: социальные сети

Отомстил за брата

Корри не хотел встречаться с обязательным претендентом на титул Леймоном Брюстером. Он разругался с промоутерами и даже подал в суд. Сандерс в итоге лишился титула, но получил шанс побороться за новый. Боксер подписал контракт на бой за пояс WBC. Соперником стал Виталий Кличко, мечтавший отомстить за младшего брата.

Победить всю семью Сандерсу не удалось. Корри не был готов оказать сопротивление украинцу, отправившись в технический нокаут в восьмом раунде. После поражения южноафриканец на эмоциях объявил о завершении карьеры. Однако спустя год передумал.

Правда, триумфальным возвращение не получилось. Корри больше не считался претендентом на титулы и выглядел тенью самого себя. После технического нокаута от соотечественника Осборна Мачиманы Сандерс понял, что пора уходить. Бывший чемпион WBO и WBU окончательно завершил карьеру в 42 года.

На спортивной пенсии Корри занимался воспитанием детей и вернулся к любимому гольфу. Он стал участвовать в профессиональных турнирах и неплохо себя показывал. Однако развить успех ему помешал трагический инцидент.

Источник: социальные сети

Убийцы получили по 43 года тюрьмы

В сентябре 2012 года Сандерс вместе с семьей пошел в ресторан, чтобы отметить день рождения племянника. Все шло отлично, пока под вечер в заведение не ворвались трое человек в масках. Они хотели забрать деньги и украшения у всех присутствовавших. Бандиты не знали, что Корри находился в ресторане, так совпало.

Они заставили посетителей встать и поднять руки. Сандерс тут же заслонил собой 15-летнюю дочь. Экс-боксер видел оружие у преступников и хотел защитить ребенка. Однако удача в тот вечер была не на его стороне. У одной из машин, стоявшей около входа в ресторан, сработала сигнализация. Это напугало грабителей, началась паника. Бандиты стали беспорядочно стрелять.

Источник: социальные сети

Одна из пуль попала Корри в руку, а другая угадила в живот. Ему удалось защитить дочь, которая осталась невредимой. Прибывшие медики не смогли помочь самому Сандерсу. От полученных ранений он скончался на следующий день.

Преступников нашли. Ими оказались местные парни не старше 20 лет, которые хотели быстро заработать. Помимо убийства, их обвинили в грабеже и незаконном хранении оружия. Все участники нападения получили по 43 года тюрьмы.

Перед смертью на Сандерса подал иск бывший промоутер, который хотел отсудить несколько миллионов долларов. После гибели он отказался от претензий ради семьи спортсмена, оставшейся без кормильца.

Сандерс считался настоящим героем в ЮАР. «Снайпер» резко передвигался по рингу, но не смог оказаться быстрее пули за его пределами.