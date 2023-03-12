Сын Кости Цзю стал чемпионом мира! Тим жестко избил американского технаря

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Химки
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
14:30
Лечче
Торино
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
15:00
Клермон Фут
Ланс
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Рубин
Волга
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Уфа
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
16:00
Арсенал
Родина
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Енисей
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Аяччо
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Труа
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Монца
Футбол. Первый дивизион
17:00
СКА-Хабаровск
Динамо Мх
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Нэшвилл
Б
12
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Миннесота
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Оттава
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Даллас
ОТ
34
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Альмерия
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Байер
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Бетис
Хоккей. НХЛ
20:30
Детройт
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Вашингтон
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Вегас
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Сент-Луис
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Нью-Джерси
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Чикаго
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Эдмонтон
74
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Виннипег
ОТ
45
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Унион Б
Хоккей. НХЛ
02:00
Колорадо
Аризона
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
01:00
Баффало
Рейнджерс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
11.03
Питтсбург
Филадельфия
51
Футбол. Зарубежный
11.03
Брест
ПСЖ
12
Футбол. Зарубежный
11.03
Валенсия
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
11.03
Болонья
Лацио
00
Все события
11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын Кости Цзю стал чемпионом мира! Тим жестко избил американского технаря

Тимофей отметелил Харрисона и заполучил временный титул WBO.

Наверх
Источник: AFP 2022

Великий Костя Цзю оставил не только громадное наследие в качестве спортсмена, но и подготовил для бокса двух сыновей. Если Никита Цзю ещё находится на стартовом этапе карьеры, то Тимофей Цзю уже конкурирует с лучшими боксёрами мира. Старший сын Кости должен был драться с Джермеллом Чарло за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, однако американец сломал руку и надолго выбыл. Тим решил не простаивать и согласился на поединок с Тони Харрисоном.

Многие не поняли такого смелого решения Цзю. Ради того, чтобы заполучить лишь пояс временного чемпиона мира по версии WBO, австралиец решился на схватку с невероятно опасным парнем. Харрисон в своё время побеждал даже Чарло! Тимофея однозначно ожидало самое сложное испытание в карьере. Вдобавок Тони на протяжении нескольких недель давил на Цзю через прессу, надеясь выбить того из равновесия. Впрочем, Тим реагировал на психологические атаки максимально хладнокровно, обещая дать Харрисону ответ на ринге.

На старте боя соперники никуда не торопились, аккуратно примериваясь друг к другу. Цзю старался удерживать центр ринга, но его атаки были очень осторожными. Харрисон не стеснялся отходить к канатам, полагаясь в основном на контратаки. В таком неторопливом стиле и прошли первые два раунда, где с небольшим преимуществом лидировал Тимофей. Австралиец донёс до оппонента пару тяжёлых попаданий, американец же таким похвастаться не мог.

Постепенно спортсмены набирали обороты. Харрисон хорошим боковым поставил Цзю гематому, вскоре Тимофей ответил шикарным ударом навстречу — и потряс американца! Австралиец бросился на добивание, где успеха не добился: Тони на опыте избежал нокдауна, хотя и проиграл третий раунд вчистую. После перерыва американец пробовал немного снизить темп поединка, но Цзю периодически всё равно находил дыры в защите Тони.

Тимофей неуклонно следовал своей тактике — давить и зажимать у канатов. Изредка австралиец пропускал встречные удары, что не мешало ему вчистую переигрывать Харрисона. Ведь Цзю бил сильнее и точнее, нежели Тони, при этом защита сына Кости была на должном уровне. Тем не менее американца нельзя было назвать жертвой: в шестом раунде Тони разогнался и уже начал эпизодами переигрывать оппонента, который немного замедлился.

Опытный Харрисон прибавлял с каждой минутой, что не помешало Цзю вбить в голову соперника тяжеленные удары на старте восьмой трёхминутки. Точно так же начался и следующий раунд, Тони даже кивнул, подтверждая беспощадные попадания по своей голове. Следом Цзю начал попросту избивать Харрисона, который завис у канатов и получал «бомбы» слева и справа, пока рефери откровенно зевал. Потом Тони всё-таки поднялся, но его уже не пустили драться. Победа Тимофея техническим нокаутом в девятом раунде! Поздравляем!

Александр Фролов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы же никого из финнов не ударили». Наш лыжник по прозвищу Гангстер
«Это быдлячество не красит наш хоккей». На Радулова накинулись за драку
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь