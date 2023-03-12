Губерниев отреагировал на победу Тима Цзю словами «мы тут причем»

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу россиянина Константина Цзю победил Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.

«Он за кого бьется? За Австралию. Можно порадоваться за эту страну и за младшего Цзю. Мы тут причем? Бьется — молодец!» — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».