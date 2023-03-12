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14:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев отреагировал на победу Тима Цзю словами «мы тут причем»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе боксера Тима Цзю, выступающего под флагом Австралии, над американцем Тони Харрисоном.

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Источник: Reuters

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу россиянина Константина Цзю победил Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.

«Он за кого бьется? За Австралию. Можно порадоваться за эту страну и за младшего Цзю. Мы тут причем? Бьется — молодец!» — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Тиму Цзю 28 лет, теперь в его активе 22 победы (16 — нокаутом) и ни одного поражения. 32-летний Харрисон — бывший чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и действующий чемпион WBC Silver. В послужном списке американца 29 побед (21 — нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

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